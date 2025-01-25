«Наверное, конкретика по работе будет уже ближе к марту, когда возобновится сезон. Я много раз говорил, что тренерская работа неблагодарная. Если у команды нет результата, то тренера могут уволить.
Были ли предложения от команд из ФНЛ? Мой приоритет – это РПЛ. Но теоретически мог бы рассмотреть возможность трудоустройства в клубе Первой лиге, которая ставит задачу повышения в классе», — цитирует Юрана «РБ Спорт».
Последним местом работы Сергея Юрана был футбольный клуб «Пари НН». Под его руководством команда провела 43 матча. В 13 встречах она одержала победу, 6 матчей завершились вничью, а 24 матча закончились поражением. В конце апреля 2024 года руководство нижегородского клуба приняло решение об увольнении Сергея Юрана.
Юран раскрыл планы на тренерскую карьеру: приоритет — РПЛ
Российский футбольный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, когда планирует вернуться в тренерскую работу.
Фото: ФК "Пари НН"