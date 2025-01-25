Сообщается, что болгарский футболист размышляет над предложениями от казахстанских клубов в контексте статуса чемпионата и большого количества искусственных полей.
Матео Стаматов является игроком нижегородского "Пари НН" с июля 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 600 тыс. евро.
Источник: Legalbet
Защитник "Пари НН" может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана
По информации СМИ, левый защитник нижегородского "Пари НН" Матео Стаматов может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана.
Фото: ФК "Пари НН"