"Время покажет, насколько это правильный обмен. В целом, все логично. Не думаю, что тренерский штаб "Зенита" был доволен игрой Артура, а Вендел сам давно хотел уйти. Про Луиса Энрике люди из футбольного мира говорят, что это большая звезда. У Луиса Энрике в прошлом не получилось в "Бетисе", и, видимо, он не захотел снова рисковать в ведущих чемпионатах Европы", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
В результате договорённости, которую достигли петербургский "Зенит" и бразильский "Ботафого", в российский клуб перешёл правый вингер Луис Энрике (контракт с ним был подписан по схеме "4+1"), а команду из Рио-де-Жанейро пополнил вингер Артур. Кроме того, в июне из "Зенита" в "Ботафого" перейдёт центральный полузащитник Вендел.
Луис Энрике уже присоединился к команде в Катаре, где сине-бело-голубые проводят первый зимний учебно-тренировочный сбор.
Аршавин объяснил логику обмена Вендела и Артура на Луиса Энирке
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу обмена полузащитников петербургского "Зенита" Артура и Вендела и полузащитника бразильского "Ботафого".
Фото: ФК "Зенит"