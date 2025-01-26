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Источник: "Сабах" Березуцкого арендовал полузащитника "Рубина"

По информации СМИ, казанский "Рубин" и азербайджанский "Сабах" подписали контракт об аренде до конца 2025 года узбекского полузащитника российского клуба Умарали Рахмоналиева.
Фото: ФК "Рубин"
Сообщается, что заключенное арендное соглашение содержит опцию необязательного выкупа хавбека.

Узбекский опорный полузащитник Умарали Рахмоналиев выступает за казанский "Рубин" с января 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 500 тыс. евро.

В текущем сезоне Рахмоналиев принял участие в 7 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 2 желтые карточки.

Источник: Legalbet

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