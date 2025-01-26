Сообщается, что заключенное арендное соглашение содержит опцию необязательного выкупа хавбека.
Узбекский опорный полузащитник Умарали Рахмоналиев выступает за казанский "Рубин" с января 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 500 тыс. евро.
В текущем сезоне Рахмоналиев принял участие в 7 официальных матчах, в которых отдал 1 голевую передачу и получил 2 желтые карточки.
Источник: Legalbet
Источник: "Сабах" Березуцкого арендовал полузащитника "Рубина"
По информации СМИ, казанский "Рубин" и азербайджанский "Сабах" подписали контракт об аренде до конца 2025 года узбекского полузащитника российского клуба Умарали Рахмоналиева.
Фото: ФК "Рубин"