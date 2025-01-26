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СМИ: если "Спартак" до конца сезона не предложит новый контракт, Бабич будет открыт к предложениям от других клубов

По информации СМИ, московский "Спартак" на данный момент ещё не предлагал сербскому защитнику Срджана Бабича новый контракт.
Фото: ФК "Спартак"
При этом действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано на срок до 30 июня 2026 года, и сам футболист не возражает от варианта с продолжением карьеры в составе "Спартака". Однако после окончания текущего сезона серб будет готов рассматривать предложения от других команд, если к этому времени не будет ясности по новому контракту с красно-белыми.

Срджан Бабич выступает за "Спартак" с августа 2023 года. С того времени защитник принял участие в 42 официальных матчах, в которых забил 5 голов, отдал 1 голевую передачу, получил 12 желтых карточек. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 6 млн евро.

Источник: Metaratings

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