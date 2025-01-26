"Будет ли "Спартак" бороться за чемпионство? Учитывая позицию, которую они сейчас занимают, да. У них есть хорошие шансы", - приводит слова Карреры "РБ Спорт".
После 18-ти туров московский "Спартак" занимает в турнирной таблице Премьер-лиги 3 место. В активе подопечных Деяна Станковича 37 набранных очков. Отставание от "Краснодара" и "Зенита", которые возглавляют чемпионскую гонку, составляет 2 очка.
Весенняя часть сезона стартует в первых числах марта. В рамках 19 тура РПЛ "Спартак" примет на своем поле "Оренбург", "Зенит" сыграет в Санкт-Петербурге с ЦСКА, а "Краснодар" - дома с "Крыльями Советов".
Каррера: "Спартак" будет бороться за чемпионство в текущем сезоне
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился ожиданиями от весенней части РПЛ.
Фото: официальный сайт "Спартака"