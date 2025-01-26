Посредники предложили московскому "Спартаку" услуги вингера "Тулузы" и сборной Марокко Закарии Абухляля. По данным Metaratings, сумма трансфера 24-летнего футболиста может 8-10 миллионов евро, а сам игрок рассчитывает зарабатывать 3 миллиона евро за сезон.
Сообщается, что футболист находится в лонг-листе красно-белых. Новый спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао скептически относится к перспективе трансфера из-за характера и нестабильности футболиста. В текущем сезоне Абухляль принял участие в 18 матчах Лиги 1. На его счету 6 голов и 2 результативные передачи в составе "Тулузы".
Metaratings: вингер сборной Марокко Абухляль был предложен "Спартаку", цена - 8-10 млн евро
Московскому "Спартаку" предложили подписать правого вингера "Тулузы" Закарию Абухляля.
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