"Можно немного поднять зарплату Угальде, чтобы не повторить историю с Бителло. Все-таки Манфред - это ключевой игрок "Спартака" прямо сейчас. Можно таким образом показать, что в клубе на него рассчитывают. Но, конечно, на поводу у игрока идти не стоит, если требования будут какими-то неадекватными", - заявил Мостовой.
Манфред Угальде выступает в составе московского "Спартака" с января 2024 года. В текущем сезоне коста-риканский нападающий является лучшим бомбардиром РПЛ с 15 голами в 18 матчах. Кроме того, на счету Угальде 3 результативные передачи. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.
Бразильский полузащитник Бителло не вернулся в расположение московского "Динамо" после отпуска. Сообщалось, что хавбек бело-голубых хочет сменить команду, а интерес к нему проявляет "Ботафого". 26 января стало известно, что Бителло присоединился к "Динамо" в Катаре и приступил к тренировкам с клубом.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: "Спартак" может немного поднять зарплату Угальде, чтобы не повторить историю с Бителло
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой посоветовал руководству "Спартака" улучшить условия контракта форварда Манфреда Угальде.
Фото: официальный сайт "Спартака"