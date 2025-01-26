"Ахмат" начал подготовку к старту весенней части РПЛ в Турции. Как сообщает Metaratings, бразильский хавбек грозненцев Камило не прибыл на сбор команды после отпуска. По данным источника, к игроку проявляют интерес клубы испанской Сегунды.
Сообщается, что "Ахмат" занялся поисками центральных полузащитников на случай, если Камило не вернется в клуб. Камило перебрался в "Ахмат" из "Лиона" летом 2023 года. Сумма трансфера составила 800 тысяч евро. В текущем сезоне на счету 25-летнего опорника 21 матч и 1 голевая передача в РПЛ и Кубке России.
Источник: бразилец Камило не прилетел на сбор "Ахмата". Игроком интересуются в Испании
Бразильский полузащитник "Ахмата" Камило не прибыл на сбор грозненской команды.
Фото: официальный сайт "Ахмата"