"Дуглас счастлив в "Зените". Он профессиональный спортсмен, который отдается своему делу. И он руководствуется ничем иным, как подобными чувствами", - цитирует Фрейтаса "СЭ".
Дуглас Сантос выступает за петербургский "Зенит" с лета 2019 года. Всего бразилец провел за петербуржцев во всех турнирах 204 матча и записал на свой счет 7 забитых мячей и 33 результативные передачи. Контракт защитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года, рыночная стоимость 30-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ с 39-ю набранными очками.
Агент Дугласа Сантоса высказался о будущем своего игрока
Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника "Зенита" Дугласа Сантоса, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"