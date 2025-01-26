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Агент Помазуна: в некоторые европейские страны мы дали агентам авторизацию на переговоры

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА
"В некоторые европейские страны мы дали агентам авторизацию (на переговоры). Занимаемся поиском команды. В данный момент предложений нет. Ищем варианты. Он нервничает, я нервничаю. К сожалению, такова жизнь. Если продавать, то для России там одна сумма, для Европы — другая, в два раза меньше", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".

Напомним, что голкипер Илья Помазун был отстранен от работы с основной командой московского ЦСКА. Сообщалось, что Марко Николич принял такое решение после того, как голкипер в интервью допустил свой переход в московский "Спартак".

Ранее вратарь выступал на правах аренды за екатеринбургский "Урал". Всего на счету Помазуна 105 матчей в Российской Премьер-Лиге, 144 пропущенных мяча и 26 матчей "на ноль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 1,2 миллионов евро, контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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