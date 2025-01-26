"Этой зимой Тюкавин не уйдет из "Динамо"? Никогда не говори "никогда". Но на 90 процентов вряд ли зимой он куда-то уйдет. Он готовится с командой. Будет что-то сверхъестественное — тогда да. Но просто уйти лишь бы куда — такой задачи нет", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего нападающего в 16 миллионов евро. Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года, на счету форварда 6 матчей в составе национальной команды России и 1 забитый мяч.
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Марцела Лички сыграет на выезде с "Ростовом". Напомним, что бело-голубые проведут две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Агент Тюкавина: на 90 процентов вряд ли зимой Тюкавин куда-то уйдет
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"