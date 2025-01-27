"У клуба есть опция о выкупе Марио у "Локомотива" за 6 миллионов евро, которая может быть использована до июня следующего года в любой день", - приводит слова Георгопалиса "Евро-футбол"
Левый защитник "Локомотива" Марио Митай выступает в составе "Аль-Иттихада" на правах аренды с сентября 2024 года. Годичная аренда 21-летнего игрока обошлась саудовскому клубу в 1.2 миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация, что "Аль-Иттихад" готов активировать опцию выкупа и подписать с Митаем полноценный контракт.
"Локомотив" подписал Марио Митая из греческого АЕКа в августе 2022 года. Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. "Аль-Иттихад" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 43 очками в 16 матчах, уступая "Аль-Хилялю" Малкома по дополнительным показателям.
Марио Митай провел за саудовский клуб 15 матчей, забил один гол и и два раза ассистировал партнерам. Помимо Митая, в составе "Аль-Иттихада" выступают такие легионеры, как Карим Бензема, Нголо Канте, Данило Перейра, Фабиньо, Мусса Диаби, Уссем Ауар, Стевен Бергвейн и Предраг Райкович.
"Аль-Иттихад" Бензема может выкупить у "Локомотива" Марио Митая. Согласованная цена - 6 млн евро
Футбольный агент Константинис Георгопалис, представляющий интересы албанского защитника Марио Митая, рассказал, за сколько "Аль-Иттихад" может выкупить его клиента к "Локомотива".
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