"У "Локомотива" есть своя хорошая академия. Мы видим, как выстрелил Батраков. Я уверен, что это не последнее, что сделал этот парень. И я также уверен, что будет много чего интересного от него впереди. Ну и я надеюсь, что такие же звездочки будут появляться и в "Спартаке", и в ЦСКА, и в "Динамо", - цитирует Титова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Ранее представитель игрока заявил, что контракт его клиента с клубом будет пролонгирован во время зимних сборов. На счету Батракова два матча в составе национальной команды России и 1 забитый гол.
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками.
Титов: уверен, что будет много чего интересного от Батракова впереди
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов высказался об игре полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"