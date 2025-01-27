"Я надеюсь, что "Спартак" качественно проведет работу на рынке. Жду, что команду пополнят хорошие футболисты, а не те, которых предлагают разные агенты, как это было в последние годы", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
В январе московский "Спартак" объявил о назначении Франсиса Кахигао на пост спортивного директора. Ранее функционер работал в лондонском "Арсенале", турецком "Галатасарае" и сборной Чили.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Команда Деяна Станковича отстает от лидирующего в таблице "Краснодара" на два очка. В 19-м туре чемпионата России "Спартак" сыграет на своем поле с "Оренбургом".
Камоцци: жду, что в "Спартак" придут хорошие футболисты, а не те, которых предлагают агенты, как было в последние годы
Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о селекции красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"