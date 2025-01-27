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Луис Энрике: если в Бразилии говорят о российском футболе — значит, говорят о "Зените"

Нападающий Луис Энрике рассказал о том, как состоялся его переход в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Узнал от своих представителей, когда они связались со мной по этому поводу и сказали, что "Зенит" очень заинтересован в моих услугах. Скажу честно: очень этому обрадовался, потому что "Зенит" — это большой европейский клуб, за которым следят и о котором говорят в Южной Америке, Европе. В Бразилии вообще о "Зените" многие говорят. Больше того, если у нас говорят о российском футболе — значит, говорят о "Зените", - цитирует Энрике "Матч ТВ".

Напомним, что Луис Энрике перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Ботафого" этой зимой в результате обмена. В бразильский клуб последовал нападающий Артур, а летом к "Ботафого" присоединится полузащитник Вендел.

В 2024 году Энрике провел во всех турнирах 55 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 результативных передач. Ранее нападающий выступал за бразильский "Флуминенсе" и испанский "Реал Бетис". Нападающий подписал контракт с петербуржцами до конца 2028 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего бразильца в 22 миллиона евро.

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. В 19-м туре РПЛ команда Сергея Семака сыграет на своем поле с московским ЦСКА.

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