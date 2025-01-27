"Марио после стольких игр в качестве игрока стартового состава своей команды убедил тренера и руководство команды. И, похоже, они готовы закрыть этот трансфер. Теперь все зависит от "Локомотива": захотят ли они закрыть эту сделку или нет", - цитирует Митая Sport24.
Марио Митай перешел из московского "Локомотива" в "Аль-Иттихад" на правах аренды в летнее трансферное окно. В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 15 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 4,5 миллионов евро. На счету игрока 22 матча в составе сборной Албании.
После 16-ти сыгранных туров "Аль-Иттихад" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 43-мя набранными очками.
Отец Митая: "Аль-Иттихад" готов закрыть трансфер, теперь все зависит от "Локомотива"
Лин Митай, отец защитника "Локомотива" Марио Митая, прокомментировал возможный полноценный переход своего сына в "Аль-Иттихад".
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