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Отец Митая: "Аль-Иттихад" готов закрыть трансфер, теперь все зависит от "Локомотива"

Лин Митай, отец защитника "Локомотива" Марио Митая, прокомментировал возможный полноценный переход своего сына в "Аль-Иттихад".
Фото: GETTY IMAGES
"Марио после стольких игр в качестве игрока стартового состава своей команды убедил тренера и руководство команды. И, похоже, они готовы закрыть этот трансфер. Теперь все зависит от "Локомотива": захотят ли они закрыть эту сделку или нет", - цитирует Митая Sport24.

Марио Митай перешел из московского "Локомотива" в "Аль-Иттихад" на правах аренды в летнее трансферное окно. В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 15 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 4,5 миллионов евро. На счету игрока 22 матча в составе сборной Албании.

После 16-ти сыгранных туров "Аль-Иттихад" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии с 43-мя набранными очками.

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