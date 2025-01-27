"Бороться за чемпионство будет тяжело. Но, я думаю, в тройке как минимум мы должны закончить сезон. А там посмотрим, как проведём сборы. Может быть, по их итогу будем готовы на большее", - цитирует Лещука "Известия".
После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. В 19-м туре чемпионата России бело-голубые сыграют на выезде с "Ростовом". "Динамо" проведет две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
По итогам сезона-2023/2024 команда Марцела Лички стала бронзовым призером чемпионата России.
Лещук: бороться за чемпионство будет тяжело, мы должны закончить сезон минимум в тройке
Голкипер "Динамо" Игорь Лещук высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"