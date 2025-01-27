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Мусаев: теплые чувства испытываем, когда видим успехи Сафонова

Наставник "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал, что в клубе следят за выступлением своего воспитанника Матвея Сафонова в составе "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
- Конечно, следим за ним. Особенно если он в составе. Больше получаем информации от нашего тренерам вратарей. Он разбирает моменты с его участием. Сафонов - наш игрок, наш капитан. Теплые чувства испытываем, когда видим его успехи, - цитирует Мусаева "Матч ТВ".

Сафонов пополнил состав "ПСЖ" летом 2024 года. Парижане заплатили "Краснодару" за футболиста около 20 миллионов евро. В составе французского клуба вратарь провел восемь матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов, в трех поединках Сафонов смог отстоять "на ноль".

Контракт 25-летнего Сафонова с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2029 года, трансферная стоимость вратаря оценивается в 22 миллиона евро.

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