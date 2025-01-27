Защитник "Зенита" Нино: нам нужно работать над очень многими компонентами

- Действительно, непростая игра, мы находимся под нагрузками в этой части подготовки к возобновлению сезона. Понятно, что нам нужно работать над очень многими компонентами. Результат отодвигаем на второй план, самое главное - сделать выводы из физического состояния, в котором мы находимся, - сказал защитник в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, встреча между "Зенитом" и "Динамо" прошла в Дохе сегодня, 27 января и завершилась победой столичной команды со счетом 3:1. В составе сине-бело-голубых гол забил форвард Александр Соболев. У "Динамо" отличились Николас Маричаль, Даниил Фомин и Ярослав Гладышев.
Также сегодня "Зенит" провел игру против "Ноа" и уступил армянскому клубу со счетом 1:2.
Нино выступает за "Зенит" с зимы 2024 года, перейдя из бразильского "Флуминенсе". 27-летний Нино в этом сезоне принял участие в 18 матчах "Зенита" в РПЛ, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.
"Зенит" в 18 турах набрал 39 очков и занимает второе место в РПЛ. 1 марта сине-бело-голубые на своем поле сыграют с ЦСКА в рамках 19-го тура чемпионата.