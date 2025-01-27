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Источник: Иван Илич в случае трансфера не сможет тренироваться со "Спартаком" до марта, у игрока "Торино" травма

Сербский полузащитник "Торино" Иван Илич, которым интересуется "Спартак", может пропустить около месяца из-за повреждения.
Фото: Getty Images
Окончательное решение по трансферу полузащитника сборной Сербии Ивана Илича в "Спартак" будет принято после обмена документами между медицинскими штабами "Торино" и "Спартака". Как сообщает Metaratings, врачи двух клубов уже обсуждают степень серьезности травмы подколенного сухожилия, из-за которой Илич пропустил три последних матча "Торино" в Серии А.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Спартак" согласовал все детали сделки по переходу Ивана Илича из "Торино". По ходу текущего сезона серб уже отсутствовал три матча (8-10 туры) из-за воспаления бицепса и три матча (13-15 туры) из-за травмы колена. В последний раз Илич появлялся на поле в матче 19-го тура против "Пармы" (0:0) 5-го января.

Всего на счету Ивана Илича в текущем сезоне 12 матчей в Серии А и один - в Кубке Италии. В них хавбек забил один гол и отдал одну голевую передачу. Летом 2023 года туринцы заплатили "Вероне" за его трансфер 16.5 миллиона евро.

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