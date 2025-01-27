"Сам факт снятия трансферного бана, конечно, не увеличит реальные шансы клуба на чемпионство, но если будут сделаны хорошие точечные приобретения, тогда можно будет об этом говорить. Какие позиции надо усилить ЦСКА? Как я и говорил раньше, нужно усилить линию атаки. Не одного или двух, а всю линию", - поделился Таранов.
Ранее в СМИ появилась информация, что ФИФА сняла с ЦСКА запрет на приобретение новых игроков, который был наложен на клуб из-за долгов перед "Херенвеном", из которого в стан красно-синих летом 2020 года перебрался нигерийский форвард Чидера Эджуке. Пресс-служба "Херенвена" 27 января официально объявила, что ЦСКА полностью рассчитался за трансфер.
Сообщалось, что осуществить перевод средств ЦСКА помог чилийский форвард Виктор Давила. Экс-армеец сам выкупил свой контракт у ЦСКА в сентябре прошлого года, чтобы перейти в мексиканскую "Америку", а теперь помог бывшему клубу осуществить платеж.
Источник: Metaratings
Таранов: само снятие трансферного бана не увеличит шансы ЦСКА на чемпионство
Бывший защитник ЦСКА и "Крыльев Советов" Иван Таранов прокомментировал новости о снятии запрета на трансферы с московского клуба.
Фото: официальный сайт ЦСКА