"Я думаю, что Хлусевич сможет заменить Караваева, Даниил - отличный игрок. Жаль, что он получает так мало игрового времени в "Спартаке", - цитирует Камоцци "РБ Спорт"
Защитник Даниил Хлусевич принял участие в девяти матчах "Спартака" в текущем розыгрыше РПЛ и пять раз появился на поле в матчах Кубка страны.Результативными действиями латераль не отметился. Ранее сообщалось, что футболист может покинуть "Спартак" в зимнее трансферное окно. Интерес к нему приписывали "Динамо".
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев получил травму, из-за которой пропустит остаток сезона. Официальный сайт сине-бело-голубых 27 января сообщил, что у Караваева диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.
Камоцци: Хлусевич может заменить Караваева в "Зените"
Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, оценил уровень игры защитника красно-белых Даниила Хлусевича.
Фото: официальный сайт РПЛ