Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Венеция
1 - 1 1 1
ВеронаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
1 - 3 1 3
ДинамоЗавершен
Динамо Мх
3 - 2 3 2
АрдаЗавершен
Зенит
1 - 2 1 2
НоаЗавершен

Камоцци: Хлусевич может заменить Караваева в "Зените"

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна, оценил уровень игры защитника красно-белых Даниила Хлусевича.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Я думаю, что Хлусевич сможет заменить Караваева, Даниил - отличный игрок. Жаль, что он получает так мало игрового времени в "Спартаке", - цитирует Камоцци "РБ Спорт"

Защитник Даниил Хлусевич принял участие в девяти матчах "Спартака" в текущем розыгрыше РПЛ и пять раз появился на поле в матчах Кубка страны.Результативными действиями латераль не отметился. Ранее сообщалось, что футболист может покинуть "Спартак" в зимнее трансферное окно. Интерес к нему приписывали "Динамо".

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев получил травму, из-за которой пропустит остаток сезона. Официальный сайт сине-бело-голубых 27 января сообщил, что у Караваева диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится