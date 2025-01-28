- Твоё желание вернуться в Бразилию и играть за "Ботафого" сбылось, мой брат! Пусть это будет путь, полный успехов, и ты осуществишь все свои мечты, которые стремишься воплотить в Бразилии, с потом, трудом и преданностью делу, - написал Жуниор Мендоза в социальных сетях.
19 января петербургский клуб объявил, что по окончании текущем сезоне Вендел перейдет в бразильский клуб "Ботафого". Сообщалось, что за хавбека "Ботафого" заплатит сине-бело-голубым 15 миллионов евро, из которых 12 млн - фиксированная сумма, а остальное - в виде возможных бонусов.
Вендел в этом сезоне провел за "Зенит" 19 матчей, забил два мяча и сделал 11 голевых передач. Трансферная стоимость 27-летнего полузащитника оценивается в 20 миллионов евро.
"Зенит" в нынешнем сезоне в 18 турах набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице. 1 марта команда Сергея Семака при своих болельщиках примет ЦСКА в рамках 19-го тура РПЛ.
Агент Вендела - футболисту: твое желание вернуться в Бразилию и играть за "Ботафого" сбылось, мой брат!
Агент полузащитника "Зенита" Вендела обратился к своему клиенту.
Фото: ФК "Зенит"