По информации Metaratings, представители сербского футболиста в ближайшее время намерены обсудить с руководством московского клуба возможность трансфера игрока в клуб "Аль-Джазира".
28-летний Бабич принадлежит "Спартаку" с лета 2023 года. С того момента защитник провел за красно-белых 42 матча, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Трансферная стоимость Бабича оценивается в шесть миллионов евро. Трудовой договор футболиста со "Спартаком" рассчитан до середины 2026 года.
В этом сезоне Бабич выходил на поле в 17 матчах РПЛ и дважды поразил ворота соперников. Также защитник получил шесть желтых карточек.
Metaratings: представители Бабича планируют обсудить со "Спартаком" переход игрока в "Аль-Джазиру"
Защитник "Спартака" Срджан Бабич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Фото: Официальный сайт РПЛ