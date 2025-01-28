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Metaratings: представители Бабича планируют обсудить со "Спартаком" переход игрока в "Аль-Джазиру"

Защитник "Спартака" Срджан Бабич может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Фото: Официальный сайт РПЛ
По информации Metaratings, представители сербского футболиста в ближайшее время намерены обсудить с руководством московского клуба возможность трансфера игрока в клуб "Аль-Джазира".

28-летний Бабич принадлежит "Спартаку" с лета 2023 года. С того момента защитник провел за красно-белых 42 матча, в которых забил пять голов и сделал одну результативную передачу. Трансферная стоимость Бабича оценивается в шесть миллионов евро. Трудовой договор футболиста со "Спартаком" рассчитан до середины 2026 года.

В этом сезоне Бабич выходил на поле в 17 матчах РПЛ и дважды поразил ворота соперников. Также защитник получил шесть желтых карточек.

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