Турнир пройдет в Абу?Даби. Помимо "Спартака", участие в нем примут "Зенит", ЦСКА, "Ростов", "Динамо" и "Краснодар".
- Цель у "Спартака" одна - побеждать в каждом матче, но не менее важно, чтобы все игроки избежали травм перед возобновлением сезона и подошли к весенней части в оптимальной форме. А пока постараемся выиграть предстоящий турнир, - передает слова Мартинса "Матч ТВ".
27-летний Мартинс выступает за "Спартак" с января 2022 года. В общей сложности полузащитник провел за красно-белых 93 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и сделал 16 голевых передач. Со "Спартаком" Мартинс выигрывал Кубок России в 2022 году.
В этом сезоне опорный полузащитник провел в РПЛ 13 матчей и оформил пять ассистов на партнеров. Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до июня 2026 года, трансферная стоимость футболиста оценивается в пять миллионов евро.
"Спартак" в 18 турах РПЛ набрал 37 очков и находится на третьем места в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на два балла.
Мартинс: "Спартак" хочет выиграть Зимний кубок РПЛ
Футболист столичного "Спартака" Кристофер Мартинс рассказал о желании клуба победить на Зимнем кубке РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"