- Как изменения с составом сказываются на положении "Зенита" в чемпионской гонке? Нужно посмотреть. Все хвалят Луиса Энрике, но у меня нет никакой информации о нём, я не видел ни одной его игры. Луис Энрике у меня ассоциируется с тренером "ПСЖ", а не с игроком "Зенита", - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".
Напомним, 24-летний форвард пополнил состав петербургского клуба в январе, перейдя из бразильского клуба "Ботафого". Контракт футболиста с "Зенитом" будет действовать до декабря 2028 года, трансферная стоимость Энрике оценивается в 22 миллиона евро.
"Зенит" в 18 турах РПЛ одержал 12 побед и потерпел три поражения, в трех матчах сине-бело-голубые поделили очки с соперниками. "Зенит" имеет в своем активе 39 очков и занимает второе место в таблице.
В первом матче после зимней паузы коллектив Сергея Семака примет на своем поле ЦСКА, встреча 19-го тура РПЛ пройдет 1 марта, начало игры запланировано на 16:30 мск.
Аршавин: Луис Энрике у меня ассоциируется с тренером "ПСЖ", а не с игроком "Зенита"
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин высказался о новичке сине-бело-голубых Луисе Энрике.
Фото: ФК "Зенит"