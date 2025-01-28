«Да, мы поддерживаем связь с Квинси. Иногда переписываемся. Надеемся, что увидимся в ОАЭ. Он по-прежнему в порядке, забивает за свою команду, пускай не останавливается. А вот как сложится будущее, я предсказать не могу», — цитирует Мартинса «Матч ТВ».
Мартинс и Промес вместе сыграли 47 матчей за «Спартак». В сезоне-2021/2022 они вместе стали обладателями Кубка России. В настоящее время Промес выступает за дубайский «Юнайтед», из второго дивизиона чемпионата ОАЭ. В текущем сезоне он забил шесть голов в шести матчах.
«Спартак» уже прибыл в ОАЭ и активно готовится к участию в Winline Зимнем кубке РПЛ, который пройдет в Абу-Даби.
Мартинс — о Промесе: мы на связи, он в порядке и продолжает забивать
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс поделился, что продолжает общаться с бывшим одноклубником Квинси Промесом и надеется встретиться с ним в ОАЭ, где московский клуб проводит зимний сбор.
Фото: ФК "Спартак"