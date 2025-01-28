«Краснодар» не делал нам предложения по Фернандесу. Мы не общались с этим клубом», — цитирует Вагнера Sport24.
Ранее в бразильских СМИ появилась информация о том, что «Гремио» отклонил предложение от российского клуба на сумму 3,5 миллиона евро, а позже «Краснодар» якобы предложил 5 миллионов евро плюс бонусы.
За время своей карьеры в «Гремио» 19-летний игрок успел провести 48 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость вингера составляет 6 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года.
Спортивный директор "Гремио": мы не получал предложений от "Краснодара" по поводу Фернандеса
Спортивный директор «Гремио» Луис Вагнер опроверг информацию о том, что «Краснодар» делал предложение по приобретению вингера Натана Фернандеса.
Lucas Uebel