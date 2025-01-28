«До сих пор никого нет. Посмотрим, что у нас получится по трансферам в это окно. Возможности есть, клуб занимается этим, но уже работает фактор времени. Не надо его больше терять, потому что времени с 9 декабря прошло слишком много. Ожидаю хороших новостей в ближайшее время», — заявил Николич «Матч ТВ».
Как известно, ЦСКА столкнулся с запретом на регистрацию новых игроков из-за трансферного долга перед «Херенвеном» за переход нигерийского вингера Чидеры Эджуке в московский клуб в 2020 году.
Однако, 27 января ФИФА сняла с ЦСКА трансферный бан, клуб теперь имеет возможность регистрировать новых футболистов в зимнее трансферное окно, которое открыто в Российской Премьер-Лиге до 20 февраля.
После 18 туров ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 31 очко.
Николич — о трансферной политике ЦСКА: нельзя больше терять время, надеемся на хорошие новости
Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о текущей работе клуба на трансферном рынке.
Фото: ФК ЦСКА