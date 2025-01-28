«Илич — неплохой игрок для Серии А. Он усилит «Спартак». И «Зенит» он тоже мог бы усилить. Хотя я тоже прекрасно понимаю, что это сильные клубы. Так что он хороший футболист, который сможет помочь российским клубам в решении их задач», — отметил Зейтуллаев Metaratings.
Ранее сообщалось, что переход Ивана Илича в «Спартак» может произойти до конца января. Летом к игроку проявлял интерес «Зенит».
Иван Илич провел 129 матчей в Серии А, в которых забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. 23-летний полузащитник также провел 21 матч за сборную Сербии, где записал на свой счет 2 результативные передачи.
Экс-игрок "Ювентуса" Зейтуллаев: Илич усилит "Спартак". И "Зенит" он тоже мог бы усилить
Бывший футболист сборной Узбекистана Ильяс Зейтуллаев высказался о возможном трансфере Ивана Илича в «Спартак» и дал свою оценку уровню игры сербского футболиста.
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