Как сообщает итальянский журналист Альберто Джулини, в услугах хавбека "Торино" Ивана Илича заинтересован римский "Лацио". По словам журналиста, римский клуб уже связывался с представителями игрока. Сообщается, что для осуществления сделки "Лацио" должен продать кого-то из своих игроков.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Спартак" близок к закрытию сделки с "Торино" по трансферу Илича. В качестве фактора, замедляющего переговоры, называлась травма футболиста, которая не позволит полузащитнику тренироваться с командой до конца февраля.
Иван Илич перешел в "Торино" из "Вероны" летом 2023 года. Сумма сделки составила 16.5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету серба один гол в 12 матчах Серии А.
Источник: "СЭ"
"Лацио" может перехватить у "Спартака" полузащитника "Торино" Ивана Илича
К сербскому полузащитнику Ивану Иличу, которого пытается подписать "Спартак", проявляют интерес в Серии А.
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