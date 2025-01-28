"Хотелось бы, чтобы Илич усилил "Спартак". Раз клуб занимается приобретением такого игрока, то хотелось бы, чтобы он быстрее адаптировался и усилил игру. Учитывая, что это одна из команд, которая, наверное, способна по-настоящему составить конкуренцию "Краснодару" и "Зениту". Поэтому, раз занимаются этой проблематикой, то будем надеяться на усиление", - приводит слова Игнатьева "Советский спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" ведёт переговоры с итальянским "Торино" о трансфере полузащитника сборной Сербии Ивана Илича. Сумма компенсации за переход 23-летнего футболиста может составить в районе 15-20 миллионов евро.
После 18-го тура "Спартак", набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице. Отставание красно-белых от лидирующих "Краснодара" и петербургского "Зенита" на данный момент составляет 2 очка.
Борис Игнатьев: хотелось бы, чтобы Илич усилил "Спартак"
Бывший главный сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном переходе в московский "Спартак" сербского полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича.
Фото: ФК "Торино"