"С учетом того, как Клаудиньо играл в последнее время, его уход, наверное, не потеря. А так, безусловно, креативный, интересный футболист. Но на этой позиции есть, кому сыграть. Например, и Лусиано, и Глушенков. При этом я не исключаю, что в клубе продолжат искать кого-то, похожего по игровым качествам на Клаудиньо, и даже, возможно, приобретут. Потому что, как показывает практика, какой-то футболист совершенно внезапно может получить травму", - приводит слова Зазулина "РБ Спорт".
22 января петербургский "Зенит" объявил, что достиг договорённости с катарским клубом "Аль-Садд" о переходе бразильского полузащитника Клаудиньо. По информации СМИ, сумма компенсации за переход 28-летнего футболиста составила 20 миллионов евро.
Клаудиньо выступал за "Зенит" с августа 2021 года. За это время он принял участие в 124 официальных матчах, забил в ворота соперников 21 гол, отдал партнерам по команде 31 голевую передачу, а также трижды стал чемпионом России, трижды - обладателем Суперкубка России, один раз - обладателем Кубка России.
"Не потеря". Игорь Зазулин оценил уход Клаудиньо из "Зенита"
Бывший игрок "Зенита" Игорь Зазулин поделился своим мнением об уходе из петербургского клуба бразильского полузащитника Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"