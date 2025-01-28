"Велика вероятность, что уеду из России. Не очень хотелось бы, но что поделать. Я хочу играть, поэтому поеду. Сидеть дома тоже неправильно. Поэтому по-хорошему, надо скорее определиться и ехать на сборы, потому что российские клубы по одному сбору уже провели. Часы тикают, надо договариваться, принимать решение и ехать", - приводит слова Тихого "РБ Спорт".
15 ноября 2024 года нижегородский "Пари НН" официально объявил о расторжении по взаимному соглашению сторон контракта с защитником Дмитрием Тихим, который находился в команде с июля 2023 года и с тех пор принял участие в 26 официальных матчах, отдал 2 голевые передачи, получил 5 жёлтых карточек.
Ранее Тихий выступал за "Луч-Энергию", "Аланию", "Факел", "Томь", "Енисей", "Химки". Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет 400 тыс. евро.
Российский футболист сообщил, что скоро покинет Россию
Бывший игрок подмосковных "Химок" и нижегородского "Пари НН" Дмитрий Тихий высказался о перспективах продолжения карьеры.
Фото: ФК "Пари НН"