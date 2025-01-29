"Для меня самым запоминающимся футбольным событием в 2024 году был дебют за "Локомотив". Конечно, помню тот матч, как будто это было вчера, вышел на замену при счету 0:1, очень хотелось дебютировать, это произошло в таком важном матче. Ожидания от 2025 года - расти, прогрессировать и что-то завоевать", - приводит слова Батракова ТАСС.
Дебют полузащитника Алексея Батракова в составе основной команды московского "Локомотива" случился 31 марта 2024 года в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром". Хавбек вышел на замену на 55-й минуте, результативными действиями не отметился. Встреча завершилась вничью (1:1).
В текущем сезоне "Локомотив" после 18-го тура с 35-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Батраков заявил, что в 2025 году хочет выиграть трофей с "Локомотивом"
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков назвал самок запоминающееся для него футбольное событие 2024 года и поделился ожиданиями от 2025 года.
Фото: ФК "Локомотив"