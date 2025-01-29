Сообщается, что аргентинцы предложили российскому клубу 7,2 миллионов евро за приобретение 75% прав на футболиста. Ранее была информация о том, что чёрно-зеленые запросили 10 миллионов евро за 100% прав на хавбека, но это требование превышает финансовые возможности клуба из Буэнос-Айреса.
Кевин Кастаньо выступает за "Краснодар" января 2024 года, когда "быки" выкупили опорного полузащитника у мексиканской команды "Крус Асуль" за 7,3 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 6 миллионов евро.
Источник: страница журналиста Ренцо Пантича в социальной сети
СМИ: "Краснодар" получил от "Ривер Плейта" новое предложение о трансфере Кастаньо
По информации СМИ, аргентинский "Ривер Плейт" сделал новое предложение футбольному клубу "Краснодар" о трансфере колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо.
Фото: ФК "Краснодар"