"Я готов вернуться в Россию и вновь хочу поработать там. Но пока предложений не было", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с 2016 по 2018 год, под его руководством красно-белые стали чемпионами России по итогам сезона-2016/2017. Также итальянский специалист работал в "Бари", "Асколи", греческом АЕКе и сборной Италии. Массимо Каррера был признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона-2016/2017.
Массимо Каррера: хочу вновь поработать в России
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил о желании вернуться в Россию.
Фото: ФК "Спартак"