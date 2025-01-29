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Массимо Каррера: хочу вновь поработать в России

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил о желании вернуться в Россию.
Фото: ФК "Спартак"
"Я готов вернуться в Россию и вновь хочу поработать там. Но пока предложений не было", - цитирует Карреру "РБ Спорт".

Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с 2016 по 2018 год, под его руководством красно-белые стали чемпионами России по итогам сезона-2016/2017. Также итальянский специалист работал в "Бари", "Асколи", греческом АЕКе и сборной Италии. Массимо Каррера был признан лучшим тренером чемпионата России по итогам сезона-2016/2017.

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