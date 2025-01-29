Ранее журналист Робинсон Флорес сообщил, что «Ривер Плейт» может отправить Солари в аренду в «Коло-Коло», если переговоры о его трансфере в Европу не приведут к соглашению.
«Перестаньте читать глупости, от них вам станет дурно», — заявил Кипершмид «СЭ».
Солари перешёл в «Ривер Плейт» из «Коло-Коло» летом 2022 года за 4,2 миллиона евро. За время своего выступления в чилийском клубе нападающий провёл 71 матч, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач.
После зимней паузы в Аргентине уже начался новый сезон. «Ривер Плейт» провёл свою первую игру против «Платенсе». Встреча завершилась со счётом 1:1. Солари вышел на замену на 74-й минуте.
Агент Солари — о вероятной аренде в "Коло-Коло": перестаньте читать глупости
Представитель нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари Ариэль Кипершмид опроверг слухи о возможной аренде игрока в «Коло-Коло».
Фото: IMAGO