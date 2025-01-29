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"СЭ": "Лацио" отказался от трансфера Илича

Римский клуб не стал делать предложение «Торино» по Ивану Иличу из-за опасений по поводу его травматичности. Теперь хавбек близок к переходу в «Спартак».
Фото: IMAGO
По информации «СЭ», главный тренер «Лацио» Марко Барони заинтересован в приглашении сербского полузащитника, однако руководство клуба отказалось от сделки. Причиной стали сомнения в физическом состоянии 23-летнего игрока и его нестабильные выступления.

Теперь наиболее вероятным вариантом для Илича становится «Спартак». Московский клуб находится в продвинутой стадии переговоров по трансферу хавбека.

В текущем сезоне Илич принял участие в 13 матчах за «Торино» во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Также стоит отметить, что у сербского полузащитника было три повреждения, из-за которых он вынужден был пропустить несколько игр. В общей сложности он отсутствовал на поле 78 дней, пропустив 10 матчей своей команды.

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