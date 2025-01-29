«Интерес «Интера» к Петару более чем реален. Мы уже все обсудили с клубом, сделка закрыта на 80 процентов, клубам осталось уладить между собой сумму трансфера. Сучичем интересовались многие европейские клубы. Но у «Зенита» или «Спартака» есть шанс его перехватить, мы открыты к диалогу с большими российскими клубами», — цитирует агента «РБ Спорт».
С зимы 2022 года Петар Сучич играет за загребское «Динамо». В текущем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 19 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Сучича составляет 12 миллионов евро.
5 сентября состоялся дебют Петара Сучича в сборной Хорватии. Он уже провел пять матчей за национальную команду и отметился одним забитым голом.
Сейчас молодой полузащитник продолжает восстанавливаться после перелома плюсневой кости, который он получил 21 ноября. Срок возвращения игрока на поле пока неизвестен.
Агент Сучича: у "Зенита" и "Спартака" есть шанс перебить предложение "Интера"
Агент полузащитника Петара Сучича Асхат Идризович сообщил, что трансфер футболиста из загребского «Динамо» в «Интер» близок к завершению. Однако, по его словам, «Зенит» и «Спартак», всё еще могут попытаться перехватить игрока.
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