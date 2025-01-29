— Для армейцев непопадание в тройку будет катастрофой?
— Я думаю, нет. Вопрос в том, будут ли они удерживать лидеров — Облякова, Файзуллаева. Если да, тогда мы поймём, что амбиции есть. А если трансферы лидеров будут "на выход", тоже всё станет понятно в вопросе борьбы за тройку, - цитирует Писарева "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. В 19-м туре чемпионата России "армейцы" сыграют на выезде с петербургским "Зенитом", который занимает второе место в таблице с 39-ю очками в своем активе.
Летом 2024 года команду возглавил сербский специалист Марко Николич, ранее работавший в московском "Локомотиве". Команде Николича предстоит провести две встречи с московским "Динамо" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Писарев считает, что непопадание ЦСКА в топ-3 РПЛ по итогам сезона не станет трагедией для команды
Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре московского ЦСКА.
Фото: ФК "Химки"