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Генич: для меня большая загадка, зачем "Спартаку" нужен именно Илич

Спортивный комментатор Константин Генич высказался о возможном переходе Ивана Илича в "Спартак".
Фото: GETTY IMAGES
"Для меня большая загадка, зачем "Спартаку" нужен именно Илич. За исключением того, что он серб и что Станкович может согласовать трансфер через каких?то своих людей по выгодной для клуба цене. Это травматичный молодой парень", - цитирует Генича "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что полузащитник "Торино" Иван Илич в ближайшее время может перейти в московский "Спартак" за 20-25 миллионов евро. В текущем сезоне Иван Илич провел за итальянский "Торино" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 18 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками.

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