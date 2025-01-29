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Белоус: Илич поможет "Спартаку" в борьбе за чемпионство

Российский функционер Юрий Белоус высказался о возможном переходе Ивана Илича в "Спартак".
Фото: ФК "Торино"
"Хотелось бы, чтобы Илич усилил "Спартак". У него травма, но до старта чемпионата еще месяц. Времени хватит, чтобы влиться в коллектив. То, что Илич играл в Серии А, о многом говорит. Наверное, его хочет видеть в команде Станкович. Хорошо, что Илич может сыграть на двух-трех позициях. Все упирается в цену, но его можно продать через три года за хорошие деньги. Илич поможет "Спартаку" в борьбе за чемпионство, - цитирует Белоуса "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что полузащитник "Торино" Иван Илич в ближайшее время может перейти в московский "Спартак" за 20-25 миллионов евро. В текущем сезоне Иван Илич провел за итальянский "Торино" во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 18 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка. В 19-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с "Оренбургом", который занимает последнее место в таблице.

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