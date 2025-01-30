"В этой жизни всё возможно, это во-первых. Во-вторых, возможно, не в конце сезона, а хоть завтра это может случиться. Почему нет? То, что я говорил на пресс-конференциях, — это правда. Что я устал — да, устал", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Валерий Карпин занимает пост главного тренера футбольного клуба "Ростов" с декабря 2017 года (при этом с августа 2021 года до марта 2022 года он покидал этот пост в связи с работой в сборной России).
Под его руководством ростовчане в Российской Премьер-Лиге достигли наивысшего достижения в сезоне-2022/23, заняв четвертое место. В текущем сезоне "Ростов" после 18-го тура с 26-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице.
"Почему нет?" Карпин допустил свой скорый уход из "Ростова"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о возможности своего ухода из футбольного клуба.
Фото: ФК "Ростов"