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Геркус: "Локомотив" без РЖД не сможет даже стадион содержать

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, сможет ли московский клуб существовать без финансирования со стороны РЖД.
Фото: ФК "Локомотив"
"В таком виде, как сейчас, нет. Он буквально даже стадион не сможет содержать. Бизнесовой точки зрения там нет. Нет такого, что РЖД зарабатывают на "Локомотиве". Но РЖД всегда нужен был такой актив. Ответ лежит в прошлом. "Локомотив" — один из самых старых социальных проектов железных дорог, как Дом культуры железнодорожников", - приводит слова Геркуса "РБ Спорт".

Московский футбольный клуб "Локомотив" на данный момент принадлежит холдингу "Российские железные дороги" - государственной компании, которая специализируется на оказании услуг железнодорожной инфраструктуры.

"Локомотив" является трёхкратным чемпионом России и 11-кратным обладателем Кубка страны. В текущем сезоне "железнодорожники" после 18-го тура с 35-ю набранными очками располагаются на пятом месте в турнирной таблице, отставая от первого места на четыре очка.

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