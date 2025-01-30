"Нет никакого конфликта. Почему у меня должен быть конфликт, если он просто так считает, а я не должен его переубеждать. Он взрослый профессиональный состоявшийся человек, который может сравнивать работу комментаторов у нас и в Испании, он поработал и там, и там. Если он что-то считает, это его точка зрения, - заявил Генич.
Ранее наставник "Ростова" и сборной России Валерий Карпин в интервью рассказал, что смотрит футбол без звука, потому что критически относится к работе футбольных комментаторов в России. По словам специалиста, российские комментаторы часто берут на себя роль экспертов и дают собственную оценку происходящему на поле, что Карпин считает недопустимым.
Источник: "РБ Спорт"
Константин Генич высказался о конфликте с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным
Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, есть ли у него конфликт с главным тренером "Ростова" Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Ростов" ВКонтакте