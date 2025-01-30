Полузащитник "Торино" Иван Илич и вингер "Ривер Плейта" Пабло Солари близки к переходу в "Спартак". Однако, как сообщает Metaratings, трансферная работа красно-белых не ограничится двумя футболистами. По данным источника, новый спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао планирует подписать центрального нападающего.
Напомним, нападающий "Спартака" Манфред Угальде является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша РПЛ. В активе коста-риканца 15 голов. У ближайшего преследователя, полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, 10 забитых мячей.
Дублер Угальде по первой части сезона, бразилец Виллиан Жозе, покинул команду спустя полгода после подписания контракта. мЖозе продолжит карьеру в клубе "Баия" из бразильской Серии А.
Metaratings: "Спартак" собирается подписать форварда после закрытия сделок по Иличу и Солари
Московский "Спартак" продолжает предпринимать попытки усиления команды в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Спартака"