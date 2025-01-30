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Генич — о разбирательстве с Дзюбой: зачем "Локомотиву“ поднимать эту тему сейчас?

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал предстоящее заседание комитета РФС по этике, на котором рассмотрят высказывания нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в адрес руководства «Локомотива».
Фото: ФК "Акрон"
«Все должно быть вовремя. Зачем «Локомотиву» будоражить историю сейчас, непонятно. Любого журналиста, который будет общаться с Галактионовым сейчас, провоцируют на вопрос — что вы об этой истории думаете?», — заявил Генич в разговоре с «РБ Спорт».

Комитет по этике РФС рассмотрит дело 4 февраля.

В ноябрьском интервью «Матч ТВ» форвард подверг клуб резкой критике, а позже «Локомотив» заявил, что игрок нарушил спортивную этику.

С зимы 2023 года по лето 2024 года Дзюба выступал за «Локомотив». В составе команды он провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

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