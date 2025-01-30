"Спартак" и "Торино" пока не пришли к соглашению относительно Илича — сумма трансфера остается камнем преткновения

Переговоры между клубами продолжаются, однако основным препятствием остается сумма трансфера. Московский клуб готов заплатить за игрока не более 13–14 миллионов евро с учетом бонусов, в то время как итальянцы требуют 17–18 миллионов плюс 3 миллиона в качестве дополнительных выплат.
Илич перешел в «Торино» из «Вероны» в январе 2023 года за 16,5 миллионов евро. За Торино Илич провел 61 матч в которых 7 голов и сделал 6 ассистов. Контракт игрока с клубом действует до конца 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 23-детнего полузащитника составляет 18 миллионов евро по версии Transfermarkt.